Debate sobre arte e cultura no CCBB O Centro Cultural Banco do Brasil realiza amanhã, às 19h30, o debate Arte e Cultura Digital, com a escritora e pesquisadora Ivana Bentes, o artista plástico José Roberto Aguilar e mediação do jornalista e escritor Xico Sá. O encontro dá início ao ciclo de debates do projeto Ideias Online - Arte Contemporânea e Cultura Digital que prevê também o lançamento do site www.ideiasonlineccbbsp.com.br, com a programação do CCBB-SP nas áreas de Cinema, Exposição, Ideias, Música, Programa Educativo e Teatro. A entrada é franca e os debates terão transmissão online pelo Twitter @ccbb_sp. Mais informações pelo tel. 11- 3113-3651 / 3652.