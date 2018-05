Debate sobre a lei de fomento para SP A Cooperativa Paulista de Teatro (CPT) começou a distribuir o documentário em vídeo Ensaio Aberto. Com depoimentos do ator Celso Frateschi, os diretores Luiz Carlos Moreira e Aimar Labak, os jornalistas Valmir Santos e Beth Nespoli, a produção discute a Lei do Fomento para a cidade de São Paulo em uma década de existência. O filme tem idealização de Fabiano Moreira (diretor de produções) e direção do cineasta Luiz Gustavo Cruz. Com 12 episódios, o documentário pode ser visto no site www.cooperativadeteatro.com.br. Mil cópias serão distribuídas gratuitamente para universidades, escolas da rede estadual e companhias de teatro.