Debate reúne músicos e escritores

A curadoria continua sob a responsabilidade do escritor angolano José Eduardo Agualusa, que programou uma abertura focando o papel da mulher na literatura e nas sociedades africana, cubana e brasileira. Participarão Paulina Chiziane (Moçambique), Karla Suarez (Cuba) e Ana Maria Gonçalves (Brasil).

O segundo encontro do dia terá como tema a presença do samba na literatura brasileira e dos poetas e escritores no samba. Participam os músicos e escritores Nei Lopes, Martinho da Vila e Paulo Lins.

No domingo, o sociólogo Reginaldo Prandi e o escritor Alberto Mussa reúnem-se para debater a presença dos orixás na literatura brasileira e as razões de Jorge Amado não ter deixado sucessores. O último debate terá o músico sul-africano Hugh Masekela e o escritor cubano Carlos Moore, autor da biografia do músico nigeriano Fela Kuti. / UBIRATAN BRASIL