Debate promete desassossego Estreia amanhã pela Sessão Vitrine o filme Desassossego (Filme das Maravilhas), um projeto de Felipe Bragança e Marina Meliande. A pré-estreia, porém, ocorre hoje, às 20 h, no Museu da Imagem e do Som (MIS). Além da exibição, haverá um debate com a presença de cinco dos 14 diretores que ajudaram a fazer o filme (entre eles, Karim Aïnouz). Apresentado pela primeira vez no Festival de Roterdã, Desassossego fecha a trilogia Coração no Fogo - completa com A Fuga da Mulher Gorila e Alegria. O auditório do MIS fica na Avenida Europa, 158, Jardim Europa. Os ingressos variam entre R$ 3 e R$ 6. Para saber mais, acesse: www.mis-sp.org.br