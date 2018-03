Debate no lançamento de obra de FHC O ex-presidente e membro da Academia Brasileira de Letras Fernando Henrique Cardoso participa nesta quinta-feira, 15, de um debate que marca o lançamento de seu livro Pensadores que Inventaram o Brasil (Companhia das Letras). Ele vai conversar com José Murilo de Carvalho e a moderação será de Lilia Moritz Schwarcz. O evento acontece às 20h30 no Cine Livraria Cultura (sala 1), no Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073). Senhas serão distribuídas a partir das 18h, na loja da Companhia das Letras por Livraria Cultura.