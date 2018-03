Debate hoje com Alan Riding Por conta do lançamento do livro Paris: A Festa Continuou (Companhia das Letras), ocorre hoje, entre 19h30 e 21h30, debate com a presença do escritor e jornalista Alan Riding, autor da obra, e do ex-ministro das Relações Exteriores e economista Celso Lafer. O evento, na Livraria da Vila da Lorena, é aberto ao público. Riding, brasileiro filho de pais britânicos, trata, no livro, da vida em Paris durante o período em que a capital francesa foi ocupada por alemães durante a 2.ª Guerra Mundial. O destaque da pesquisa é apresentar as relações entre intelectuais da época e os nazistas. A livraria fica na Alameda Lorena 1.731, tel. 3062-1063.