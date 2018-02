Debate da Globo terá plateia indecisa

20 anos

completará a MTV Brasil na próxima semana. A emissora entrou no ar em 20 de outubro de 1990, com o clipe de Garota de Ipanema, versão de Marina Lima

"Tô com saudade dos resgates dos mineiros. Será que não tem mais nenhum lá, não?!", comentário do casseta Hélio de La Peña (@lapena) no Twitter

Com cardápio indigesto, o Hipertensão voltou a bater a Record. O reality show da Globo registrou, na Grande São Paulo, média de 19 pontos de audiência e A Fazenda, com a eliminação de Geisy Arruda, teve 14 pontos. Já no Rio, os dois programas empataram em 17 pontos.

Na semana passada, A Fazenda bateu o Hipertensão em audiência e rendeu à Record 17 pontos de média ante 16 da Globo (números da Grande São Paulo).

The Event, série que o Universal Channel estreia na segunda-feira, às 22 h, fez barulho ao ser lançada nos EUA com enredo que une conspiração política e ficção científica. Após quatro episódios exibidos por lá, a série tem perdido audiência. Por enquanto, porém, The Event, que tem apenas oito episódios gravados, não corre risco de cancelamento.

Gwyneth Paltrow é a próxima na lista de convidados da série Glee. A atriz vai participar de alguns episódios do musical aqui exibido pela Fox.

Para manter o clima de suspense em torno de quem seria assassinado em Passione, o autor Silvio de Abreu chegou a mandar cartas para as outras quatro possíveis vítimas. "Escrevi para o Giane (Reynaldo Gianecchini): "Adorei ter trabalhado com você, mas infelizmente terei de te matar na novela"", relembra Abreu, às gargalhadas.

ESPN Brasil tour: em função da transmissão dos principais campeonatos de futebol europeus, pelo canal, Paulo Andrade, Leonardo Bertozzi e André Plihal seguem para Madri para o jogo Real Madi e Milan.

Mais três jogos agendados pela ESPN Brasil relacionados aos campeonatos Italiano, Inglês e Espanhol determinarão as agendas de viagens das equipes enviadas ao Velho Continente.