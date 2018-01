Debate da Globo resgata arena com indecisos

não entraram em acordo sobre as entrevistas aos candidatos nesse 2º turno ao Jornal Nacional. Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) queriam assegurar 15 minutos livres para falar, descontando o tempo consumido pelas perguntas e réplicas de William Bonner e Patrícia Poeta.

As entrevistas com Aécio e Dilma no JN estavam agendadas para segunda e terça da próxima semana. "Não foi possível se chegar a um acordo porque o tempo de produção do telejornal (excluídos os anúncios comercias), com o horário eleitoral obrigatório, é, em média, de 21 minutos. Sendo assim, as entrevistas não se realizarão", disse a Globo, por meio de comunicado.

Bilheteria. Um dos filmes que mais audiência rende à TV paga, Jogos Vorazes ganha a 3.ª parte da saga com a chegada de A Esperança aos cinemas do mundo todo, em novembro. E o Brasil será o único país a merecer a presença de um dos astros do elenco - o britânico Sam Claflin - para o lançamento.

Bilheteria 2. Claflin estará em São Paulo em 21 e 22 de novembro, no Teatro Gazeta, para se permitir fotografar e conversar com fãs, que terão a experiência de viver no enredo do filme. Os ingressos vão de R$ 149 a R$ 549. O site é: aesperancaexperience.com

Luiz Serra celebra 50 anos de carreira com a peça História dos Porões, em cartaz no Top Teatro, em São Paulo, e volta à Globo em Sete Vidas, próxima novela das 6.

O sobrenatural e o universo hospitalar, temas presentes na próxima novela das 7, inspiram o cardápio de drinks da festa de lançamento de Alto Astral, sábado, na Casa das Caldeiras, em São Paulo. O convidado poderá escolher entre beber um "Receituário", "Pisqué", ou Glóbulos Vermelhos". De Daniel Ortiz, o folhetim estreia dia 6.

Estreia na arte do selfie. Zeca Pagodinho jura que este foi o primeiro selfie de sua vida. Após se apresentar no Globo de Ouro Palco Viva, o cantor pediu à produção um telefone emprestado e, atendendo a pedidos, posou no mini cenário montado pelo canal Viva ao lado do palco, nos bastidores. Solícito, fez foto com quem pediu. E sorriu.