Debate com cineasta indiano O trabalho do cineasta indiano Anurag Kashyap inspira a mostra de cinema que o Sesc Pinheiros inicia hoje e vai até o dia 25. O diretor estará presente na abertura e falará com o público sobre o novíssimo cinema indiano, às 21h30. O debate será mediado pelos curadores e produtores da mostra, Ibirá Machado e Beatriz Seigner, diretora da primeira coprodução entre Brasil e Índia, Bollywood Dream - O Sonho Bollywoodiano. Antes, às 19 h,será exibido Dev.D, de Kashyap. A entrada é franca e o ingresso para o debate deve ser retirado com uma hora de antecedência. O Sesc Pinheiros fica na Rua Paes Leme, 195. Informações pelo tel. (11) 3095.9400.