CANDIDATO 1

Candidato, o povo quer saber é da ponte supostamente superfaturada que o senhor fez.

CANDIDATO 2

Calúnias!

CANDIDATO 1

Todo mundo sabe que o senhor cumpriu a meta de orçamento inicial.

CANDIDATO 2

Eu superfaturei, sim, senhor.

CANDIDATO 1

Eu quero provas.

CANDIDATO 2

Eu não preciso provar nada, o povo sabe do meu passado. Eu já prometi mais de quatro viadutos e não entreguei nenhum.

CANDIDATO 1

Mas a ponte tá lá, prontinha. Isso não é político que mereça o voto do eleitor.

CANDIDATO 2

Eu atrasei o máximo que pude. Embarguei a obra, mudei de construtora, fiz licitação nova. O povo me conhece.

CANDIDATO 1

Não venha com coitadismo pra cima de mim. Governo bom é o meu, que tirou verba da educação e da saúde pra pagar propina pra deputado!

CANDIDATO 2

Tenho conchavo com pelo menos três empreiteiras, que me pagam um por fora quinzenalmente, não me venha com papinho de propina, que nisso eu sou entendido.

CANDIDATO 1 (para a câmera)

Povo brasileiro, o senador Orestes Dantas está querendo pagar de corrupto para conseguir seu voto, quando, na verdade, todo mundo sabe que ele é honesto.

CANDIDATO 2

Cale a boca!

CANDIDATO 1

Honesto!

CANDIDATO 2

Eu roubo, sim!

CANDIDATO 1

Prova! Eu estou com as suas contas do ano passado e todas fecham. Os números todos batem. Não tem nenhum furo! É esse o tipo de político que você quer, eleitor? O País só funciona na base da corrupção, todo mundo sabe disso. Aí vem gente querendo fazer as coisas certas. Sabe o que vai acontecer? O País vai acabar!

CANDIDATO 2

Eu tenho aqui três documentos que provam que tenho conta ilegal na Suíça e nas Cayman.

CANDIDATO 1

Isso aí qualquer vereadorzinho de São José das Couves tem. Eu quero ver esquema de lavagem de dinheiro com BNDES.

CANDIDATO 2

Realmente, com o BNDES eu não tenho nenhum tipo de ligação.

CANDIDATO 1

É isso que você quer, Brasil? Um político que não sabe nem roubar? Se você quer que esse país siga seu rumo, o rumo da corrupção que nos trouxe até aqui, vote em mim!

Aplausos da plateia.