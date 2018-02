De volta para o Rio

Há quatro meses, Carlos Saldanha, Blu e Jade trouxeram o elenco estrelado de dubladores da animação Rio para a première na cidade em que o diretor nasceu e que o inspirou. Em meio ao anúncio da continuação, e mais de US$ 470 milhões em vendas de ingressos depois, Saldanha e as ararinhas azuis voltaram, desta vez para um pouso no Museu Nacional de Belas Artes, onde está em cartaz uma exposição que permite aos visitantes descobrir um pouco do caminho percorrido dos primeiros traços a lápis ao blockbuster.

A ocasião também é de lançamento do DVD (de preço sugerido R$ 39,90) e do Blu-Ray (R$ 79,90 no combo com o DVD) do filme, que reinou nas bilheterias do mundo inteiro em abril, mês de estreia - do Brasil à Austrália.

O segundo produto traz extras interessantes, como o esboço de uma deliciosa cena em que Blu, carioca de nascimento mas criado em Minnesota, nos Estados Unidos, se encanta com o gosto de suculentas frutas tropicais, exóticas aos olhos norte-americanos, como goiaba, manga e melancia. A sequência acabou ficando de fora, para frustração de Saldanha, que agora se redime, e da equipe vinda dos Estados Unidos (depois que os próprios provaram nossos sabores, arrependeram-se da opção pelo corte). Tem também um mapa com os pontos turísticos do Rio por onde Blu passa, imagens dos bastidores do processo de dublagem e da criação da trilha sonora, capitaneada por Sergio Mendes, uma aula de samba dada pelos animais e outras gracinhas. O DVD só tem a cena da feira.

Semana passada, horas antes da abertura da mostra Rio: A Arte da Animação, no MNBA, Saldanha falou sobre as (esparsas, mas reverberantes) ressalvas a seu filme - houve quem o acusasse de reforçar estereótipos (Rio, a cidade do carnaval, da praia, das mulheres de biquíni), de fazer uma peça de propaganda turística, de criar Blu à imagem de Zé Carioca.

"É claro que o filme tem clichês. Mas se você tira isso do Rio, não sobra nada. O Rio é carnaval, beleza, praia. Em Nova York, é a mesma coisa: o Empire State, o Central Park... Woody Allen mostrou os cartões-postais de Paris. Por que não mostrarmos, se 90% do mundo não conhece o Rio?", defendeu o diretor.

"É inevitável que queiram comparar com o Zé Carioca, e isso não nos aborrece, mas os filmes (Rio e Alô, Amigos, de 1942) são completamente diferentes. Na época havia várias agendas por trás, não tinha uma história."

Saldanha é carioca do subúrbio, mora em NY e mantém apartamento em Ipanema - mas não na praia, e sim numa rua paralela, diz o diretor da franquia A Era do Gelo, que rendeu quase US$ 2 bilhões. Rio 2 já é certo, mas, como o projeto é incipiente, ele não dá detalhes sobre ele.

Na condição de brasileiro mais bem-sucedido na indústria de animação mundial, ele participa de sessões de bate-papo da 19.ª edição do festival Anima Mundi, que tem início sexta-feira. Presente desde o nascimento do evento, Saldanha é grande entusiasta do fortalecimento da indústria no Brasil, e acredita que isso só será possível quando for criado um ambiente de trabalho que concentre os talentos individuais.

Esboços. No MNBA, as paredes da sala que em maio e junho receberam as telas sofridas do pintor Oscar Oiwa ganharam storyboards, a trajetória do traçado dos personagens e aquarelas de cenas.

É curioso ver as primeiras páginas do roteiro (de Saldanha e mais cinco nomes), os moldes em resina das araras, os desenhos iniciais, a lápis, os estudos da personalidade. Quem já viu o filme fica com vontade de voar de novo; quem não viu, agora tem para comprar. A mostra fica em cartaz até o dia 4 de setembro. É a primeira do gênero na carreira de Saldanha.

