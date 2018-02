'De Volta Para o Futuro' vai virar musical

Os criadores da cinessérie De Volta Para o Futuro irão transformar a franquia que fez sucesso nos anos 1980 em um musical, Segundo a Variety, Robert Zemeckis, que dirigiu a trilogia, e Bob Gale, que fez o roteiro das partes II e III devem colaborar na montagem do espetáculo, que será dirigido por Jamie Lloyd.

A adaptação teatral vai estrear em Londres em 2015, como parte das comemorações de 30 anos de lançamento do primeiro filme da série. Posteriormente, o espetáculo deverá ir para Nova York, ainda sem previsão de datas.

Os três filmes da franquia arrecadaram cerca de US$ 1 bilhão nos cinemas. Os longas giram em torno de Marty McFly (Michael J. Fox) e do alucinado cientista Emmett Brown ( Christopher Lloyd) em sua viagem no tempo a bordo de um carro da marca DeLorean. (Com informações da EFE)