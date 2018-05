De volta, o primeiro solo de Mccartney McCartney, primeiro álbum solo de Paul McCartney, lançado originalmente em 1970, acaba de ganhar nova edição, remasterizada, na Inglaterra. O disco começou a ser gravado pelo artista em 1969, poucas semanas após a finalização de Abbey Road, o último trabalho dos Beatles, quando ele e a mulher Linda resolveram partir para uma casa de campo. Na época, o trabalho foi enviado à imprensa com uma mensagem do artista, segundo a qual ele e os colegas dos Beatles não trabalhariam mais juntos. A edição remasterizada, lançada pelo selo Concord, traz um disco extra, com takes alternativos nos quais se destacam as participações de Linda. / EFE