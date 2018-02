De volta à Globo, Fiuk deve deixar MTV Um dos primeiros grandes nomes da nova MTV no Brasil, na recém-inaugurada gestão da Viacom, Fiuk já foi convidado a voltar para a Globo, com vaga em uma das próximas novelas da casa. Não que a Viacom e a Globo sejam exatamente adversárias diretas, e ele até tenta negociar sua presença nos dois canais, mas o expediente de gravações de um folhetim é inconciliável com o ritmo de um programa diário como o Coletivation, que ele pilota na MTV. A proposta da Globo foi reforçada depois do último Domingão do Faustão, que fez bom ibope com a presença de papai Fábio Jr. por lá, em edição que contou com depoimento do filho.