De uso indeterminado

Esquecer a chave dentro do carro não é mais sinônimo de problema para quem está no shopping. Boa parte dos empreendimentos contam com serviço de chaveiros em suas alamedas. E, pelas histórias, parece que ele é mesmo fundamental. Segundo o atendente do Tecnochave no Eldorado, Fernando Ayres, os dias mais movimentados por lá são sexta e sábado. "Sempre tem alguém que aparece por aqui desesperado porque esqueceu a chave dentro do carro. É mais comum do que se pode imaginar. O número de esquecidos nos fins de semana é realmente grande", conta. "Mas também temos clientes fora daqui." Na loja, a cópia custa a partir de R$ 4. Hoje em dia é bem comum os shoppings oferecerem os tradicionais serviços de rua em alamedas específicas para isto, geralmente nos subsolos. Mas, há 11 anos, quando a Sapataria e Lavanderia do Futuro abriu uma loja no Shopping Metrô Tatuapé, não era assim. "No início, foi difícil pegar. Começamos com uma loja pequena e todos queriam entender o nosso conceito", lembra Renita Pires Bitencourt, gerente da loja. "Mas hoje é natural e atendemos até clientes estrangeiros", afirma. No espaço, os serviços mais procurados são as capas de salto (R$ 9,90 a R$ 19, 90) e sola de sapato (R$ 39 a R$ 64). Na lavanderia, lavar um terno custa R$ 20 e um vestido, a partir de R$ 29. Entre tantos tipos de serviços oferecidos, como depilação, lavanderia e pet shop, chama a atenção na alameda do Frei Caneca a Ophicina de Costura. Lá, é possível fazer desde barras e ajustes até uma camisa social sob medida. Segundo a loja, a clientela é variada. "Atendemos desde os freqüentadores assíduos e quem trabalha no shopping até quem mora na região. Tem pessoas que vêm só para mandar fazer algum tipo de costura com a gente", explica a balconista, que não quis revelar seu nome. Para os serviços mais simples, os preços da Ophicina de Costura começam em R$ 14 (barra) e R$ 18 (ajuste). Também têm costureiras os shoppings Eldorado, Center Lapa, Plaza Sul, Santa Cruz e Morumbi. Quer tirar uma ‘photo’? Única loja do gênero em shoppings, a Máchina do Tempo, no Eldorado, produz ‘photos’ à moda antiga desde 1982. O cliente escolhe a roupa de época dentre muitas peças, originais ou não, inspiradas nos anos de 1890 a 1920: vestidos para mulheres e conjuntos completos para homens, além de acessórios como chapéus, bolsas, brincos, colares, leques e bengalas. A foto menor, individual, custa R$ 45, e a mais cara fica por R$ 325, incluindo até 12 pessoas. Armarinho chique Precisou de um botão? Se não houver um de sobra em casa, há lojas especializadas em shoppings. A Casa dos Botões, no Ibirapuera, tem o que o nome já promete, além de fivelas, rendas francesas e uma infinidade de miudezas - mais de 90% dos produtos são importados. O botão mais caro, de strass, custa R$ 46, e um de cristal sai por R$ 20. Consertos ‘de um tudo’ Há 21 anos no Eldorado, o Pronto-socorro de Bijuterias Gabriela conserta jóias, bijuterias, guarda-chuvas, além de vender itens como ‘sutiã de orelha’ (tarraxa de plástico) e almofadinha para fecho do brinco de pressão. Um carro, por favor O Pátio Higienópolis foi o escolhido para abrigar a primeira locadora de carros em shoppings da cidade. A Transnet Rent a Car oferece, além dos veículos, serviços de motoristas, entrega e retirada programada e GPS. A diária para modelos 1.0 econômicos começa em R$ 82. Já os carros executivos, a exemplo do Corolla e do Civic, não saem por menos de R$ 281 o dia. Os preços nas regiões de São Paulo Banho em cão pequeno West Plaza: a partir de R$ 17,50 Frei Caneca: a partir de R$ 16 Plaza Sul: R$ 20 Boavista: R$ 12 Jardim Sul: R$ 15 Leste Aricanduva: R$ 17 Internet (1 hora) Butantã: R$ 6 Paulista: R$ 10 Boavista: R$ 4 Interlagos: R$ 5 Campo Limpo: R$ 3 Anália Franco: R$ 4 Barra de calça jeans Bourbon: a partir de R$ 12 Paulista: R$ 28 Metrô Santa Cruz: R$ 14 Plaza Sul: R$ 13,90 Campo Limpo: R$ 12 Anália Franco: R$ 28 Os oficiais Polícia Federal: Ibirapuera, 5095-2300; Eldorado, 3813-3905; Metrô Tatuapé, 3616-5000; e Shopping ABC, 3437-7222. Detran: Ibirapuera (exame médico), 5536-4110; Leste Aricanduva, 3444-2410; Shopping ABC e Center Lapa, atendimento pessoal. SP Trans: Metrô Tatuapé, 2295-9124. Poupatempo: Metrô Itaquera, 0800-772-3633.