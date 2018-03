De traficantes a operadores de câmera: é o reality Papo de Polícia

Vitorino aparece chorando num dos episódios, depois de ouvir um comandante da PM do Pará falar sobre as dificuldades da vida. Na cena, o ex-traficante abraça o policial. "Na véspera, eu tinha conversado com amigos no hotel sobre como tinha sido minha vida até ali e como ela estava mudando", contou Vitorino. "Ao ouvir as palavras bonitas de um policial, me emocionei. Ele parecia meu pai falando comigo."

Durante os 15 dias que passou no Pará, o câmera teve a oportunidade de conviver com o sargento Dantas. Os dois lembraram de confrontos do Bope com traficantes no Complexo do Alemão e chegaram à conclusão de que já estiveram em lados opostos, trocando tiros. Outro personagem enfocado nesta temporada é o Sargento Silvano, da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (ROTAM), a tropa de elite da PM de Belém.

O Papo de Polícia vai ao ar também pelo canal Globo Sat HD, de 2 a 8 de abril, às 18h, e de 3 a 9 de abril, às 13h.