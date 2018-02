De 'samba de cadeia' a hino da resistência Senhora Liberdade foi o primeiro sucesso no rádio da dupla Wilson Moreira e Ney Lopes. Gravado por Zezé Motta, estourou nas rádios. Foi inspirada no "samba de cadeia", conhecido por Moreira, que era carcereiro do sistema penitenciário. Inspirado pelo parceiro, Ney fez a letra da melodia de Wilson em forma de lamento. "Abre as asas sobre mim /Ó, Senhora Liberdade." eram os versos, que, mais tarde, virariam hino de resistência à ditadura. "O pessoal achava que era um samba de protesto político", lembra Ney.