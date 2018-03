DE QUANDO WAGNER QUERIA SER BEETHOVEN

Cronologicamente, Wagner nasceu primeiro. Por isso, merece o primeiro - e inesperado - brinde. Um CD sinfônico lançado pelo selo inglês Chandos enfoca não partes instrumentais de suas óperas, mas duas tentativas feitas em sua juventude para compor sinfonias. Afinal, seu grande ídolo sempre foi Beethoven e ele quis superar o mestre logo de saída no que este fazia de melhor: sinfonias. Frustrado, depois de 1840 Wagner desistiu definitivamente de seu sonho de ser um grande compositor sinfônico e bandeou-se para a ópera.

Nesta interessante gravação, conhecemos o Wagner de 19 anos, estudante das sinfonias de Mozart e Beethoven, que sempre teve no autor da Nona Sinfonia o seu modelo criativo. A sinfonia em dó maior, de 1832, observa a forma clássica. O primeiro movimento tem a forma-sonata habitual, com exposição, desenvolvimento e recapitulação; o Andante já exibe uma daquelas longas melodias que mais tarde serão marca registrada do compositor nos palcos líricos. O terceiro é um Scherzo, interrompido por um Trio. O Finale começa lento, como o primeiro movimento. A instrumentação deve muito à de Carl Maria von Weber, compositor importante em seu tempo mas hoje pouco tocado -mas no geral a influência mais determinante é mesmo a de Beethoven. Não há citações literais, porém a atmosfera é puro Beethoven. Há ecos da Sétima Sinfonia e da ópera Fidelio, que Wagner ouvira pouco tempo antes em Leipzig. O tema de abertura do primeiro movimento é bastante similar aos temas das aberturas Leonora 2 e 3 de Beethoven. Mas o jovem Wagner é um compositor competente, tanto quanto a execução da Orquestra Real Escocesa, regida por Neemi, o decano do clã musical estoniano Järvi, particularmente pródigo em regentes.

O CD também traz sua segunda tentativa sinfônica, feita dois anos depois, em 1834. Trata-se da sinfonia em mi maior. Ela ficou inacabada: Wagner parou de trabalhar nela depois do trigésimo compasso do segundo movimento, um Adagio. O manuscrito perdeu-se, mas sua viúva Cosima o reencontrou em 1886, após a morte do compositor. Pediu então ao maestro Félix Mottl para orquestrá-la. Sintomaticamente, aqui Wagner se afasta do equilíbrio da forma clássica, deixa-se abandonar pela sedução que trechos dramáticos exercem sobre ele - numa prefiguração do que faria em seguida em suas óperas (será que Mottl, olhando já pelo retrovisor, não colocou pitadas do Wagner posterior nesta partitura de juventude?). O Allegro con spirito e o Adagio cantabile soam como premonições das grandiosas aventuras líricas posteriores. As demais obras orquestras oferecem menor interesse, como a Huldigungsmarsch, orquestrada por Joachim Raff, ou a Kaisermarsch.

Crítica: João Marcos Coelho

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

JJJJ ÓTIMO

JJJ BOM