De Passagem e o vigoroso Katie Elder

14 H NA RECORD

(Beethoven's 3rd). EUA, 2000. Direção de David Mickey Evans, com Judge Reinhold, Julia Sweeney, Joe Pichler.

No terceiro filme da série, o cãozarrão e seus filhotes acompanham os Newton em reunião de família, que vira a maior confusão. Reprise, colorido, 93 min. Na sequência, a emissora exibe Beethoven 4, de David Michael Evans, com o mesmo elenco (2001, 94 min). O são-bernardo é enviado a escola de adestramento e substituído por sósia. O outro cão (igualzinho) chama-se Michelangelo.

O Nome da Rosa

22 H NA REDE BRASIL

(Le Nom de la Rose). Itália/Alemanha/França, 1986. Direção de Jean-

Jacques Annaud, com Sean Connery,

F. Murray Abraham, Christian Slater.

O filme que o francês Annaud adaptou do livro de Umberto Eco pode não ser nenhuma obra-prima - e também não reproduz as densidades e sutilezas da criação 'erudita' do autor italiano, com seus códigos e referências. Mas será difícil não se ligar na história do monge e seu discípulo que investigam assassinatos em mosteiro, no século 14. Reprise, colorido, 130 min.

Anaconda - Rastro de Sangue

22H15 NA BAND

(Anaconda: Trail of Blood). EUA, 2009. Direção de Don E. Fauntleroy, com Crystal Allen, Linden Ashby.

Milionário pretende usar veneno de uma cobra geneticamente modificada como ingrediente num experimento de eterna juventude. A cobra virou um monstro insaciável que escapa do cativeiro. O primeiro Anaconda já era ruim de doer. A série só foi piorando, mas, de tão kitsch, consegue ser divertida. Reprise, colorido, 85 min.

Fala Tu

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2003. Direção de Guilherme Coelho.

Três rappers do Rio - o filme que seria só um registro sobre a linguagem 'falada' ganha outra dimensão a partir da tragédia que envolveu um dos personagens durante a realização. Muito interessante. Reprise, colorido, 74 min.

De Passagem

23 H NA CULTURA

Brasil, 2011. Direção de Ricardo Elias, com Sílvio Guindane, Fábio Nepo, Glennys Rafael da Silva.

A partir do sucesso de Cidade de Deus, de Fernando Meirelles - em 2002 -, surgiu uma tendência chamada de 'favela movie', mas também uma geração de diretores interessada em fugir aos estereótipos de drogas e violência na abordagem de temas como favela e violência. Este filme, por exemplo, mostra amigos de infância que seguiram caminhos distintos e agora um deles, que segue a carreira militar, volta para casa em busca do irmão, dado como morto numa rixa de traficantes. Um belo filme, vencedor dos principais prêmios, inclusive da crítica e do júri oficial, no Festival de Gramado. Reprise, colorido, 84 min.

Assédio Sexual

23 H NO SBT

(Disclosure). EUA, 1994. Direção de Barry Levinson, com Demi Moore,

Michael Douglas, Donald Sutherland.

Há apenas 18 anos, o assédio sexual ainda era um conceito jurídico recente e causava escândalo. Foi assim que a adaptação do best-seller de Michael 'O Parque dos Dinossauros' Crichton fez sensação em Hollywood, ainda mais que o homem que recorria à Justiça contra a chefa - e ex-amante - que queria arrastá-lo para a cama era Michael Douglas, com sua fama de priápico. Passaram-se anos, o sátiro Douglas foi domesticado (por Catherine Zeta Jones), Demi Moore não é nem sombra da estrela que foi e hoje o próprio filme parece apenas... médio. Reprise, colorido, 128 min.

Eu te Amo, Beth Cooper

23H20 NA GLOBO

(I Love You Beth Cooper). EUA/ Canadá, 2009. Direção de Chris Columbus, com Hayden Panettiere, Paul Rust, Jack T Carpenter, Lauren London, Lauren Storm, Shawn Roberts.

O nerd da escola aproveita o discurso de formatura para declarar seu amor pela líder de torcida. Mais surpreendente é o fato de ela procurá-lo no quarto, no fim da noite. O diretor Columbus, que formatou as séries Esqueceram de Mim e Harry Potter, assina aqui sua 'primeira noite de um homem'. Nada muito especial. Inédito, colorido, 102 min.

O Rio das Mulheres

0H30 DA CULTURA

Brasil, 2004. Direção de Ana Pieper.

O sertão do baixo (rio) São Francisco visto pelo olhar de Ivaneide, que mora na Fazenda Conceição. Reprise, colorido, 55 min.

Desejos e Traições

0H45 NA BAND

(Scandal - Sin In The City). EUA, 1999. Direção de Mindy Debaise, com Danny Pape, Jarod Carey, Shyra Deland.

Outra história de assédio sexual, e agora é empresário que é levado ao tribunal pela secretária - além de ser chantageado por policial corrupta. A Band reto-ma o programa Cine Privê, com sua dose de safadeza. Reprise, colorido, 88 min.

Os Filhos de Katie Elder

2H15 NA REDE BRASIL

(The Sons of Katie Elder). EUA, 1965. Direção de Henry Hathaway, com John Wayne, Dean Martin, Martha Hyer, Earl Holliman, George Kennedy.

John Wayne faz pistoleiro que volta para casa, para o enterro da mãe, descobre como ela morreu e convoca os irmãos para a vingança. Embora não apareça, a mãe é onipresente no relato e o western é um dos melhores na parceria do astro Wayne com o grande diretor Hathaway. Houve um remake recente de John Singleton, com Mark Wahlberg - Quatro Irmãos, em 2005. Reprise, colorido, 122 min.