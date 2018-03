DE OUSADIA E INVENÇÃO

Você é um jovem pianista. Considera-se pronto para uma grande carreira internacional. Como conseguir isso? Vencer um ou mais concursos ajuda. Chamar a atenção da crítica gravando uma obra-prima do cânone pianístico... Bem, estes são feitos notáveis, que até um tempo atrás constituíam o caminho natural para um pianista se afirmar internacionalmente. Hoje em dia, não. É preciso encontrar meios inesperados para atrair a atenção da mídia. Fazil Say, o excepcional pianista turco, por exemplo, compõe, improvisa como músico popular e até dá pitacos na política de seu país. O americano Jeremy Denk só agora começa a conquistar mais espaços, porque ensanduicha a 111 de Beethoven entre os estudos de Ligeti num formidável álbum duplo (Nonesuch, 2012).

O jovem pianista ucraniano Sasha Grynyuk, de 30 anos, começou seguindo a cartilha convencional. Estudou em Londres com Ronan O'Hora, teve aulas com Nelson Goerner, Alfred Brendel e Murray Perahia, foi elogiado por Charles Rosen. Ganhou o 1.º Concurso Internacional de Piano BNDES, no Rio; em 2009 foi apontado como "rising star" pela BBC Music Magazine; e há quatro meses conquistou a medalha de ouro no Concurso Internacional Grieg, tendo no júri nomes ilustres como Marc-André Hamelin e Leif Ove Andsnes.

Faltava o toque de originalidade. Ele veio agora, com o recém-lançado CD de estreia, pelo selo PianoClassics. Grynyuk/Gould/Gulda, faz uma profissão de fé artística altissonante. Não tive acesso ao folheto do CD, pois fiz download e não recebi em pdf o seu longo texto. Mas o repertório já é um verdadeiro manifesto estético.

Grynyuk montou a gravação com composições destes dois titãs do piano do século 20. Sim, eles foram grandes porque excederam suas extraordinárias habilidades como pianistas. Cada um, a seu modo, bateu de frente contra o muro do convencionalismo da música de concerto. Batalharam contra distorções fundamentais da vida musical do século 20. O austríaco Friedrich Gulda (1930-2000), cantado em prosa e verso por suas magnificentes leituras do cânone clássico-romântico (sobretudo Mozart, Beethoven e Schubert), combateu "a progressiva historicização do repertório concertístico e a consequente expulsão da música contemporânea" da vida musical, na feliz expressão do italiano Piero Rattalino num dos raríssimos livros sobre o pianista (Zecchini, 2007). Sem afinidades com a música contemporânea mais experimental, abraçou o jazz e a música de entretenimento como alternativas, porém de modo diferente das tentativas marqueteiras dos oportunistas músicos eruditos atuais. Após conhecer o som do Harlem, quando tocou música clássica em NY em 1950, mergulhou no jazz e só estreou seis anos depois, em 1956, quando já dominava a linguagem plenamente, no lendário Birdland com um sexteto de experimentados jazzmen, como o saxofonista Phil Woods e o trompetista Idrees Sulieman (CD Gulda at Birdland, download iTunes).

De Gulda, Grynyuk toca o admirável ciclo jazzístico/mozartiano Play Piano Play. Dez miniaturas com cerca de 30 minutos que impressionam duplamente: pela absorção do idioma do hard bop dos anos 50, apimentado por ousadias harmônicas vienenses. Grynyuk mantém o swing e o toque erudito destas gemas.

Os pouco mais de 20 minutos restantes do CD são dedicados às peças do canadense Glenn Gould (1932-1982). Como Gulda, Gould era muito mais que um pianista de gênio. Bateu de frente com a "sangrenta arena" do concerto ao vivo, escolheu a segunda característica mais importante da vida musical do século 20 - a tecnologia de conservação do som pela gravação/reprodução por meios mecânicos, uma revolução que ultrapassa hoje limites físicos e se aloja nas nuvens de sons digitais democraticamente disponíveis em Arapiraca, Istambul e em Iowa, a preços razoáveis.

Pois Grynyuk faz uma panorâmica que só engrandece o Gould compositor, marginalizado pelo estratosférico talento de pianista que "reinventou" Bach e nos obrigou a olhar a história da música de um modo inédito (ele simplesmente "deletou" o século 19, saltando direto do 18 para a música do 20). A sonata de 1948 mistura o contraponto bachiano com Schoenberg, Berg e Hindemith; as cinco peças de 1950 são puro Webern, vinhetas totalmente dodecafônicas. O toque final de atrevimento nesta gravação admirável é o arranjo para piano solo do próprio Grynyuk para So You Want To Write a Fugue, peça para coral a quatro vozes com acompanhamento de piano ou quarteto de cordas, que Gould compôs para o programa de TV A Anatomia da Fuga, em 1963. Para gouldianos fanáticos, faltou a cereja final neste bolo: a versão piano solo de seu quarteto de cordas.

A pergunta que não quer calar é: será que estas peças ainda seriam tocadas hoje caso seus autores não fossem gênios do piano como intérpretes? Provavelmente não, o que seria uma injustiça. Sempre que são tocadas ou gravadas, questões capitais da controvertida vida musical contemporânea afloram atualíssimas. E, não dá pra esquecer, são música de alta qualidade de invenção.