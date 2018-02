De onde vem o suingue?

Como o sr. começou a tocar com James Brown?

Foi acidentalmente. Eu estava numa jam session e Brown mandava o assistente dele me chamar a cada intervalo entre as músicas. Eu nem sabia quem era o "Mr. James Brown". Aí ele se enfezou, subiu no palco e disse que me queria em sua banda. Depois ele me chamou para fazer um show e quando cheguei lá havia um monte de gente e cinco baterias. Era uma entrevista e fiquei morrendo de medo. Mas depois ele me deu 100 dólares e me contratou. Ainda assim, fui para casa sem achar que daria em alguma coisa.

Suas levadas foram revolucionárias. James Brown dava pitaco no som?

Nunca. Ele podia dizer ao baixista ou ao guitarrista o que deviam fazer. Mas as levadas eram minhas. Quando nós tínhamos o groove pronto, ele chegava no estúdio e botava a letra, na hora.