De olho na Copa, ABPITV traz ao Brasil produtores estrangeiros

A ideia é ampliar o relacionamento com um time de profissionais interessado em falar sobre o Brasil em seus respectivos países, gerando assim bons negócios para o mercado audiovisual nacional. Para tanto, a ABPITV conta com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), uma das patrocinadoras do evento.

Os representantes da Counterweight Productions e Skullcandy (EUA); do Canal Plus (França); da distribuidora Côte Ouest Audiovisuel (África do Sul); da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e do Ministério do Turismo da Argentina serão recepcionados por três produtoras associadas ao Brazilian TV Producers - Guru Filmes, Cinevideo e Hungry Man. Convidada da Hungry Man, a Counterweight Productions (EUA) já está produzindo uma série de documentários sobre o Brasil, seu futebol e cultura.

Os anfitriões pretendem abastecer seus convidados de boas impressões durante os jogos México x Itália no Maracanã, no Rio; Brasil x Japão, no Mané Garrincha, em Brasília; Brasil x México, no Castelão, em Fortaleza, e a final, também no Maracanã.