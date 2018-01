De olho na audiência jovem, Globo cria plataforma de relacionamento

"O Menos 30 é muito mais do que a pesquisa", explica à coluna o publicitário Sérgio Valente, diretor de Comunicação da Globo. "Naturalmente, a TV aberta tem uma maior concentração no público mais velho, mas isso não significa que ela não tenha uma fatia significativa de público mais jovem." Valente reconhece, no entanto, que o jovem "é um público fundamental para estar próximo, porque será o consumidor de massa do futuro".

E como isso poderá interferir na programação? "Não só na programação, acho que isso impacta no comportamento da casa de modo geral", diz. Além do seminário, a Globo põe na praça uma publicação - com aplicativo para download - em que especialistas analisam todos os dados do estudo. O Brasil nunca teve tantos jovens como nesta década - mais de 50 milhões entre 15 e 29 anos, mais de 1/4 da população. Dados dos institutos Box 1824, Vox e Ponte Estratégica exibem as distâncias entre perfis, da periferia às classes A e B. Entre os dados ali estampados, 54% deles consideram a política "muito importante". e a figurinista Thanara Schönardie comparecem ao auditório da FAAP no dia 12, às 18h. Na ocasião, será exibido e debatido o 1º capítulo de Meu Pedacinho de Chão, dentro da programação do TELAS, 1º Festival Internacional de TV de São Paulo.

A propósito, o figurino de Meu Pedacinho de Chão ganha exposição com 40 peças na Praça das Artes, no Centro de São Paulo, de 9 a 16 de novembro, entre 10 e 18h. É grátis.

Enquanto isso... No Rio, o Festival Internacional de TV realizado por Nelson Hoineff cumpre sua 12ª edição, com agenda até sábado. As redes sociais e a interatividade com o telespectador são tema de um dos painéis de hoje.

Maria Rita está no elenco já acertado pela Globo para comandar mais uma temporada do Sai do Chão, musical que ocupa a vaga do Esquenta durante as férias.

Ops: o recorde de 2 milhões de visitas em um dia, mencionado nesta coluna ontem, foi mérito do site da novela Império, quinta-feira passada, e não do portal GShow, que soma números maiores que esse.