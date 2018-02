De olho em recorde, australianas juntam-se para foto de biquíni

Para tentar conquistar um lugar no Guinness, o livro dos recordes, 1.010 australianas colocaram biquínis em Bondi Beach, nesta quarta-feira, 26, para uma fotografia em grupo. O objetivo era juntar o maior número de pessoas em trajes de banho. "Este com certeza foi um dos recordes mundiais mais espetaculares para os quais fui convidado a julgar", disse Chris Sheedy, representante do Guinness. "Como australiano digo que é lógico que qualquer recorde envolvendo sol, areia e surfe deve ser realizado neste país." Os salva-vidas da praia em Sydney transformaram seus postos de observação de frente para o mar em vestiário improvisado para permitir que cada mulher vestisse seu biquíni. Na praia, as modelos foram organizadas também para um ensaio de uma revista feminina. Vistas de cima, as 1.010 modelos formaram a palavra "cosmopolitan" na areia. "Qualquer recorde envolvendo sol, areia e surfe deve ser realizado neste país", diz representante do Guiness