De olho em cenas regionais, Globo inicia ações pelos 460 anos de SP

O Ibirapuera, aliás, é um dos cenários propostos pela enquete a ser lançada no dia 7, por meio do SPTV - 1ª edição, que pretende eleger o símbolo da capital. Estão na disputa antigos cartões postais da Pauliceia, como Masp, Mercado Municipal, Pátio do Colégio, Estação da Luz, Catedral da Sé, Teatro Municipal, Pacaembu e Avenida Paulista. Só uma opção é obra recente na história da cidade: a Ponte Octávio Frias de Oliveira, que, não por acaso, tem nos telejornais regionais da própria Globo sua maior vitrine.

Pense local. A aproximação da Globo com São Paulo não é exclusividade da praça que concentra a maior fatia publicitária do País. Quarenta anos depois de se consolidar como primeira rede de TV do Brasil, sendo muitas vezes acusada de pasteurizar valores regionais, a Globo tem ampliado como nunca, desde os anos 70, a flexibilidade de sua grade de programação. A morte de Reginaldo Rossi, por exemplo, mereceu especiais que apenas o Nordeste assistiu. As viradas de ano também ganharam mais espaço local onde antes só espoucavam fogos de Copacabana e Paulista.

Rafinha Bastos merece mais espaço do que a participação no programa A Liga. Assim defende parte da direção da Band, em movimento criado a partir da saída de Danilo Gentili e que só tende a crescer.

A questão, no entanto, não depende apenas da Band. Rafinha Bastos é também alvo de novas ideias na Fox e tem multiplicado em progressão geométrica sua produção para a internet, onde lançou, há três meses, um novo portal, o Marcapasso.

E Danilo Gentili já está na lista da produção do Programa Silvio Santos para encarar o patrão em um daqueles games comandados pelo dono do SBT. O convite deve se consumar tão logo o animador volte de férias, entre fevereiro e março.

A equipe de maquiagem e continuidade de Em Família, próxima novela das 9 da Globo, tem um detalhe muito relevante a cuidar durante toda a trama: uma cicatriz no rosto de Humberto Martins, fruto do ferimento provocado em uma briga com o antigo namorado de Helena (Júlia Lemmertz) na juventude.

Contagem regressiva. Faltam 31 dias para o fim de Amor à Vida.

Tira o chapéu. Narcisa Tamborindeguy elogia Boninho, pai de sua filha, na Chuta Pra Fora ou Chuta Pra Dentro, uma versão do quadro do Chapéu, do Raul Gil, no Domingo da Gente, da Record. Vai ao ar neste fim de semana, em edição apresentada por Daniella Cicarelli.