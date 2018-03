DE NIRO, TERROR E VIOLÊNCIA

Onze da noite no canal TCM. Robert De Niro, enlouquecido de ódio e obcecado para se vingar do advogado a quem considera responsável por ter sido preso, persegue implacavelmente Nick Nolte e sua família. O filme é Cabo do Medo, de Martin Scorsese. De madrugada, de novo De Niro, agora transformado no pugilista Jake La Motta, deixa-se dominar pelo ciúme e inferniza a própria vida em Touro Indomável, também de Scorsese.

Dois filmes de Scorsese e duas grandes criações de De Niro que, pelo segundo, ganhou o Oscar de melhor ator - antes, já recebera, em 1974, a estatueta de melhor coadjuvante, por O Poderoso Chefão - 2ª Parte, de Francis Ford Coppola. Cabo do Medo é o remake de O Círculo do Medo, que J. Lee Thompson realizou no começo dos anos 1960, com Robert Mitchum e Gregory Peck nos papéis agora criados por De Niro e Nolte.

O filme antigo virou cult e Scorsese, embora atraído pelo material, hesitava em fazer uma nova versão, justamente porque lhe parecia desnecessário competir com obra tão famosa. De Niro convenceu-o. O filme leva a psicologia ao limite do terror. De Niro encarna um monstro. Ele vira por e para a vingança. Parece indestrutível. Numa cena, agarra-se debaixo do carro e resiste a todos os solavancos pelo caminho. Com o corpo tatuado e aquele riso demente, De Niro é assustador.

Muitos críticos não gostaram de Cabo do Medo quando o filme estreou nos cinemas. Acharam que era excessivo. O filme é excessivo, mas é justamente isso que o torna fascinante. Há quase 50 anos, J. Lee Thompson e seus atores não puderam ir tão longe por causa do código de censura ainda vigente em Hollywood. Scorsese resolveu radicalizar em Cabo do Medo.

Não existe história de ciúme mais famosa que a de Otelo, de Shakespeare. Em Touro Indomável, Scorsese faz de De Niro um Otelo que consegue ser o próprio Iago. O preto-e-branco, a montagem, as espetaculares cenas no ringue. Scorsese acerta a mão e Touro Indomável, com sua história de superação, é um grande filme, melhor até do que Cabo do Medo.