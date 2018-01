De Mart'Nália para Paulinho Moska: 'Existe música sem amor?'

Como é que se ama só uma ‘mulé’?

É só não contar pras outras, Tinalinha (risos)! Ou então quando você encontra alguém que valha a pena. Porque amar é difícil – é um projeto de vida e envolve alegrias e tristezas.

Existe amor sem música?

Existe música sem amor?

Recordar é viver?

Eu ontem sonhei com você, Mart’Nália. E, de alguma maneira, vivi nosso encontro. A memória é a faculdade que mais admiro – ela recupera o passado misturado com as sensações do presente.