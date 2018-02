De Labiata, da novela e velhos hits Lenine já caiu bastante na rede. Não tem quem não caia. Sua música tem povoado as trilhas de novela com frequência, o que vem dando nova dimensão a sua carreira. Com o tema de abertura de Passione no ar seis noites por semana, uma compilação de êxitos lançados pela Som Livre, na série Perfil, videoaulas em seu blog, em que ensina a tocar suas canções, e até participação em programa da Xuxa, nem por isso ele anda fazendo muitas concessões. No show que volta a São Paulo amanhã, o cantor privilegia o repertório do álbum Labiata e deixa velhos hits para o bis.