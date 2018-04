De hoje a domingo, SP homenageia Luiz Gonzaga No dia 2 de agosto fará 20 anos que o Brasil perdeu um de seus maiores artistas populares: Luiz Gonzaga (1912-1989), o rei do baião, o homem que carregou a bandeira do agreste no fole de sua incomparável sanfona, na voz da seca, poderosa e comovente, nas canções que se tornaram hinos da nação nordestina. De hoje a domingo, um grande evento musical no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo, vai reunir discípulos do mestre, como Dominguinhos, Alceu Valença, Elba Ramalho, Oswaldinho do Acordeon e vários outros prestando homenagem a ele.