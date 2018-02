De espada na mão contra o poder ilegítimo

O próprio Miike é consciente de que vive uma situação excepcional e fez questão de agradecer, publicamente, ao festival por haver selecionado seu trabalho que, assim, pode ter uma divulgação maior no Ocidente. Não que histórias de samurais nos sejam estranhas, desde que Kurosawa se tornou um nome de culto. Mas, aqui a questão é outra. A ênfase é muito maior nas lutas do que no próprio contexto de época, ou nas determinações psicológicas dos personagens. Há uma trama política, mas que se apresenta por fiapos. Um nobre samurai, Shimada, recebe o encargo de assassinar o senhor feudal Naritsugu, famoso por sua crueldade. A ele se juntam 12 homens determinados e o grupo parte para missão que parece um tanto suicida.

E também um tanto subversiva, no fundo. Trata-se, no caso, de matar um detentor do poder, ainda que esse poder seja considerado ilegítimo. Miike preocupa-se em desfazer equívocos: "Sou contrário ao terrorismo, mas tudo depende da época, e das circunstâncias. Essa história não é ambientada tanto tempo atrás. Era quando viviam nossos bisavós. É uma ficção, mas não apenas. Busquei, de forma fiel, o ambiente daquela época. Os jovens japoneses de hoje não imaginam a época em que viviam nossos pais ou avós, em que ordens eram cumpridas e não desobedecidas. Então, um tirano podia ter poder absoluto."

O filme tem qualidades, é bonito visualmente e se enquadra em certo realismo. Os personagens não flutuam no ar ou sobem pelas paredes como lagartixas, como nos filmes do gênero contemporâneos. Mas as lutas são excessivas. Cansam, pela repetição.