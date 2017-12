De Eddie Vedder a Jeff Bezos, famosos participam do desafio do balde de gelo

A esclerose lateral amiotrófica (cuja sigla em inglês é ALS), também conhecida como doença de Lou Gehrig, é uma doença degenerativa grave, ainda sem tratamento efetivo e sem cura, que afeta o sistema nervoso central e leva, em última instância, à paralisia e à morte. A ALS Association, ONG americana que monitora e estimula as pesquisas nesse sentido, popularizou sua causa com o chamado Ice Bucket Challenge (Desafio do Balde de Gelo), e criou um viral do qual já participaram, entre muitos outros, Gisele Bundchen, Eddie Vedder, Jeff Bezos, Oprah Winfrey, Lady Gaga, Russel Crowe, Gwen Stefani... e a lista continua.

O desafio consiste em aceitar que um balde com água gelada seja jogado sobre si mesmo - em seguida, o participante escolhe outras três pessoas para fazer o mesmo, e, claro, doar uma quantia em dinheiro. Até esta terça-feira, a Associação conseguiu arrecadar US$ 22,9 milhões, de mais de 450 mil pessoas, apenas em 20 dias que a campanha se tornou um viral.

"Nossa prioridade agora é tomar conhecimento de todo esse presente dado pelos doadores", diz a presidente da ONG, Barbara Newhouse, em comunicado no site oficial. "Nós precisamos agora ser estratégicos na decisão de como aplicar esses recursos, para que quando as pessoas se lembrem deste Desafio daqui a dez ou vinte anos ele seja visto como uma verdadeira transformação", diz.

