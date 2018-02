Como manda a tradição, verão é tempo de cores exuberantes, estampas e até mesmo uma certa dose de periguetismo, 'tendência' que saiu das ruas e ganhou nos últimos tempos as passarelas das principais semanas de moda do mundo. No entanto, a julgar pela SPFW Primavera/Verão 2013/2014, encerrada na sexta, a tendência é contestar os clichês da estação. A moda está mais clássica.

Em vez de um show de estampas tropicais, o que se viu foi um desfile de looks em preto e branco, listras, grafismos e até mesmo visuais monocromáticos (ora branco total, ora preto). Claro que as cores e estampas são bem-vindas. E surgiram marcantes na Neon, que trouxe uma coleção oriental inspirada em múltiplas etnias; Água de Coco (a mais tropical das coleções desta edição) e Amapô, que mergulhou no fundo do mar e trouxe, a exemplo da Triton e Juliana Jabour, o controverso tie-dye.

Foram principalmente as hot colors (tangerina, amarelo, verde, azul royal) que, como já anunciaram passarelas internacionais, ganharam a primeira fila. A carioca Osklen mostrou monoblocos (looks inteiros em amarelo, verde e coral). A Colcci também trouxe sugestões de looks monocromáticos intensos como o verde-esmeralda (anote, será 'a cor do verão').

Nada impactou mais que os looks preto e branco que se repetiram em Alexandre Herchcovitch, Tufi Duek, Acquastudio, Juliana Jabour, Cori e Uma, entre outras. Mais uma vez, as grifes internacionais já haviam destacado o poder do p&b em suas coleções de verão 2013 (citando Marc Jacobs e seus grafismos, por exemplo). E os brasileiros souberam criar e ousar com looks elegantes e, ao mesmo tempo, leves e frescos. Por falar em grafismos, as listras viraram estrela do verão. Surgem assimétricas em looks de Herchcovitch, verticais nos 'uniformes' de Ronaldo Fraga, horizontais na Colcci e até mesmo no estilo navy (mais praia e verão, impossível) na Amapô, e na Triton.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais que provar que a única tendência de fato é não se amarrar aos clichês da moda, o verão elegante que surge sinaliza outra boa-nova: a moda periguete ficou de fora das passarelas do verão 2014. No lugar de modelos grudados ao corpo, as formas surgiram sensuais, porém mais soltas. No vale-tudo da moda, as silhuetas são bem variadas. Destacou-se, no entanto, a linha reta, do tipo coluna. Juliana Jabour, por exemplo, exibiu conjuntos de pantalonas e top, que davam a ideia de peça única, sem marcar cintura ou quadris. O triângulo é outra linha que andava desaparecida e voltou. "A mudança de forma tem a ver com os novos tecidos. Eles são mais encorpados e pesados, porém não esquentam", comentou Camila Toledo, diretora de tendência do Stylesight.

Nas texturas, o brilho, no entanto, continua em alta, mas a lantejoula este ano está perdendo para os canutilhos. E quando paetês e lantejoulas aparecem, surgem em formatos diferentes - quadrado ou em losango. A roupa está muito trabalhada. Há bordados, tecidos texturizados e, claro, muita renda. A tendência que ganhou força no último ano se mantém. Aliás, chega até mais em alta do que na temporada passada. Ela aparece em detalhes ou compondo peças inteiras, caso do vestido preto, de um ombro só, que Alexandre Herchcovitch mostrou na quinta na Bienal.

Por falar em um ombro só, esta é outra tendência que vai ganhar destaque no verão. Herchcovitch, Água de Coco, Animale, entre outras, fizeram sua apostas ao deixar ombros à mostra em looks sexies e leves. O frescor também chega com uma peça que não vai faltar nas noites quentes: o macacão. Seja curto, como o da Forum, ou mais comprido, como o da Animale (estampado), colorido (Cavalera em versão anos 1970) ou branco total (Cori), a peça também vem para ficar. Quem vem, mas não se sabe ainda se terá lugar de honra fora da passarela, é o cropped top (ou a famigerada barriguinha de fora). Colcci trouxe looks monocromáticos de pantalona pregueada (você ainda vai ter uma) e top curto. Água de Coco aposta na tendência para a moda praia e até mesmo Juliana Jabour e Herchcovitch trouxeram suas versões de cropped tops.