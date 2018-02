De cada 10 CDs vendidos hoje, 6 são de 'Carrossel' Lembra do Afonso Nigro, moço que fez fama e fortuna no grupo teen Dominó, duas décadas atrás? Pois é ele um dos maiores beneficiados com o fenômeno Carrossel, novela produzida pelo SBT sobre versão mexicana (também sucesso aqui 20 anos atrás). Nigro recebe os dividendos do recém-conquistado Disco de Platina de Carrossel (150 mil cópias), onde assina a produção das faixas com Eliana, Patricia Marx e Priscilla e Yudi. De cada dez CDs vendidos hoje no País, seis são da trilha da novela. O boom infantil alavanca também a versão para menores do Ídolos, o Ídolos Kids, na Record, onde Nigro atua como jurado, faturando assim sobre o mesmo target, com um pé em cada canal.