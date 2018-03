De BH, mostra itinerante da 29ª Bienal segue para o Rio

A 29ª Bienal de São Paulo continua a exibir obras de arte selecionadas em 12 cidades do País. Até 20 de março, é a vez de Belo Horizonte na Fundação Clóvis Salgado. Depois a mostra segue para o Rio, com início previsto para o dia 28 de fevereiro no MAM.

Entre os destaques das 190 obras, de 35 artistas, estão os artistas Jean-Luc Godard, Carlos Garaicoa, Hélio Oiticica, Lygia Pape, Flávio de Carvalho. Também figuram os mineiros Cinthia Marcelle, Sara Ramo e Matheus Rocha Pitta. Todas as obras da mostra itinerante foram expostas na Bienal de São Paulo e ficarão durante dois meses em cada cidade. A curadoria é de Moacir dos Anjos e Agnaldo Farias.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nas outras cidades os visitantes poderão ter acesso à exposição original, além de ir e voltar no tempo e espaço, através de ferramenta semelhante ao Google Street View, com uma tela em 360 graus.

A itinerância também se estende ao Projeto Educativo, que visa desenvolver o modo de pensar a arte em diferentes públicos. Em Belo Horizonte, 20 educadores serão treinados para as visitas monitoradas e formação de professores.

Depois do Rio, a mostra com as obras da 29ª Bienal segue por Recife, Curitiba, Porto Alegre, Araraquara, Campinas, São Carlos, Piracicaba, Santos e Ribeirão Preto.

Veja também:

Tudo o que foi publicado sobre a Bienal