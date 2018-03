David OReilly conversa com público no Anima Mundi Na programação do Anima Mundi 2013, esta quinta-feira, 15, é dia de bater um papo animado com o irlandês David OReilly, às 20 horas, no Espaço Itaú de Cinema. Expoente de uma das mais prolíficas escolas de animação da Europa, a irlandesa, OReilly escolheu Los Angeles para viver, onde trabalha em projetos que trazem a contemporaneidade de personagens esquisitos, que mais parecem saídos de um experimento científico, com o aspecto retrô de velhos videogames e direito a muito humor ácido. Conhecer um pouco mais dos traços minimalistas, e ao mesmo tempo ricos, deste animador é oportunidade rara.