David Lynch vem ao Brasil em agosto para lançar livro O cineasta americano David Lynch inicia, no dia 2 de agosto, um périplo por quatro cidades brasileiras - até o dia 9, ele passará por São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Brasília para lançar seu livro Em Águas Profundas: Criatividade e Meditação, pela editora Gryphus. Lynch deveria vir antes, em julho, para a Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, mas não havia espaço em sua agenda. No livro, Lynch combina biografia, filmografia, espiritualismo e cita a sua perspectiva filosófica sobre a vida, marcada por mudanças e por sua capacidade de meditação transcendental. Após ter praticado meditação durante três décadas, o cineasta propõe uma discussão sobre como isso influenciou sua vida e ajudou a concentrar as suas energias. O texto é curto, escrito em pequenas passagens que, na pretensão do autor, devem fluir e dançar ao longo das páginas que, viradas continuamente, provocam uma sensação de viagem na mente do leitor. São 84 textos breves, de no máximo três páginas cada um, que expõem a visão de Lynch sobre o seu processo criativo e sua relação com o mundo. A editora Gryphus anunciou também o lançamento do novo livro do escritor e roteirista mexicano Guillermo Arriaga, Pancho Villa e o Esquadrão Guilhotina. Arriaga virá a São Paulo, para a Bienal do Livro (entre 14 e 24 de agosto), no Parque de Exposições do Anhembi, para autografar a obra e conversar com leitores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo