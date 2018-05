David Liebman vem ensinar jazz O saxofonista David Liebman, que já tocou com Miles Davis e Elvis Jones, vem ao Brasil para participar, sábado, do 21.º Congresso Anual da Associação Internacional da Escolas de Jazz (IASJ). Liebman tocará ao lado do brasileiro Guinga. Pela primeira vez na América do Sul, o evento que vai de sábado até 8 de julho contará com aulas, ensaios abertos, jam sessions e shows.