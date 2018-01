David Letterman se desculpa por traição no 'Late Show'

Segundo a empresa de pesquisas Nielsen, que mede os 56 maiores mercados norte-americanos, o programa de Letterman teve índice de audiência de 4,2, mais alto do que qualquer programa da rival NBC no horário nobre. A Nielsen ainda não tinha uma estimativa da audiência de Letterman no programa de ontem.

O índice foi ligeiramente menor do que o apurado no programa de quinta-feira, quando 5,8 milhões de pessoas assistiram Letterman dizer que ele fora vítima de uma tentativa de chantagem de US$ 2 milhões, o que o levou a relevar que manteve relações sexuais com integrantes de sua equipe.

Letterman misturou piadas e arrependimento no programa de ontem e disse que sua mulher, Regina Lasko, havia ficado "terrivelmente ferida com meu comportamento" e declarou que esses casos "ficaram no passado". Ele prometeu recuperar seu relacionamento com sua mulher, com quem se casou em março após anos de relacionamento.