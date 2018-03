David Letterman comandará 'Late Show' na CBS até 2012

O apresentador americano David Letterman chegou a um acordo com a rede de televisão CBS para comandar até 2012 o programa noturno no qual entrevista estrelas da política e do mundo do entretenimento, informou hoje o The New York Times.

O Late Show with David Letterman, um dos programas de maior audiência nos Estados Unidos, seguirá sendo emitido pelo menos até agosto de 2012, embora, segundo o jornal, o acordo final entre o apresentador e a emissora, que ainda não foi formalizado, possa dar origem a um contrato mais longo.

O novo acordo entre Letterman e a CBS inclui, pela primeira vez, uma redução no preço que a rede de televisão paga à produtora do programa, a companhia Worldwide Pants, do apresentador.

Quando expirar o atual contrato do apresentador, em agosto de 2010, a CBS pagará menos pelo show, uma medida que, de acordo com o jornal nova-iorquino, quer adotar também com outros programas pela crise econômica.

Isto, no entanto, não afetará o salário de Letterman, que se situa, atualmente, em US$ 32 milhões ao ano e que não é decidido pela cadeia de televisão, e sim pela própria produtora.