David Harvey debate O Capital em São Paulo

Em São Paulo, a conferência será realizada no Centro Cultural São Paulo, no dia 19 de novembro, às 14hs. Haverá retirada de ingressos com uma hora de antecedência na bilheteria do Centro Cultural, sem inscrição prévia.

O livro chegará às livrarias com a aguardada edição da Boitempo do segundo volume de O Capital, considerada por estudiosos a versão definitiva do clássico de Marx. O Livro II ganha no Brasil textos adicionais inéditos selecionados por Rubens Enderle, especialista na obra de Marx e também responsável pela tradução da obra diretamente do alemão.