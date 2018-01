´David` de Michelangelo pode se mudar de Florença

A escultura David, do artista renascentista Michelangelo, pode ser transferida para um museu desenhado especialmente para a sua exibição. O impacto do turismo massivo no centro da cidade de Florença, na Itália, está obrigando as autoridades a considerar mudanças. Entre elas, a drástica proposta de transportar a obra de 4,34 metros da Galleria dell'Accademia a um teatro que seria construído fora da cidade. A alguns passos da catedral da cidade, o museu que abriga David é uma das principais atrações locais e recebe aproximadamente 1,3 milhão de pessoas por ano. Para o prefeito de Florença, Leonardo Domenici, o congestionamento de turistas é um problema e ainda causa outro: o acúmulo de gomas de mascar, que muitos turistas grudam na parede do edifício enquanto aguardam nas filas. "Temos que gastar grandes quantidades de dinheiro para retirar as gomas de mascar das paredes do museu", disse o prefeito nesta quinta-feira, 17, em Roma. "Creio que a resposta ao problema do turismo massivo requer estudo e análise. Tudo está em discussão e tudo tem seu momento. Não acho que o assunto do David está entre as nossas prioridades", afirmou o prefeito. Segundo ele, o teatro para o qual poderia ser transferida a escultura ficaria pronto entre 2010 e 2011. O transporte da obra representaria um grande esforço de logística e implicaria riscos. Quando Michelangelo terminou a estátua, em 1504, demorou quatro dias para transportá-la do estúdio para sua casa. Desde 1873, a escultura fica sob uma cúpula na Galleria dell'Accademia.