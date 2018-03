David Cronenberg ganha retrospectiva no CCBB de SP

Desde o começo do ano, havia a forte expectativa de que o novo Cronenberg, "A Dangerous Therapy", iria participar da competição de Cannes, em maio. Cronenberg preferiu levá-lo ao Lido. Talvez achasse que suas chances seriam maiores em Veneza, mas era o ano de Alexander Sokurov, com o seu "Fausto". Uma terapia perigosa. O título aplica-se à própria obra cronenbergiana. Como Alfred Hitchcock e Sigmund Freud nasceram um para o outro, o pai da psicanálise e ele também se completam às maravilhas.

"A Dangerous Therapy" baseia-se na peça de Christopher Hampton sobre a relação entre Freud e Carl Jung. Há um embate entre corpo e mente no cinema de Cronenberg. Seus personagens via de regra realizam experiências que produzem mutações em seus corpos e isso os transforma em aberrações aos olhos dos outros. Tem sido assim desde o começo da carreira de Cronenberg.

Nascido no Canadá, em 1943, ele tinha 25 anos quando estreou com Stereo. Dois anos depois, fez "Crimes of the Future" e, em 1975, "Shivers/The Parasite Murders", que no Brasil se chamou "Calafrios". Parasitas destinados a liberar a sexualidade invadem um prédio e provocam bacanais assustadoras. O sexo, em vez de prazer, vira terror para Cronenberg. Essa é uma tendência que percorre a obra inteira, basta lembrar dos instrumentos cirúrgicos com que o ginecologista Jeremy Irons investiga - tortura? - o interior de suas pacientes, em "Gêmeos - Mórbida Semelhança"; da rede especializada em pornôs de Videodrome, a Síndrome do Vídeo dos mórbidos prazeres de Crash ou da sexualidade ''inventada'' de M. Butterfly.

A cena mais chocante de todo o cinema de Cronenberg talvez seja aquela de "Os Filhos do Medo" em que Samantha Eggar levanta a camisa e mostra como nascem as crianças mutantes e assassinas que, sob a orientação do psiquiatra Oliver Reed, estão dando vazão ao seu ódio. Carne viva, nervo exposto. As mentes são perversas, os corpos insaciáveis. A cada um seu Cronenberg. Nos últimos anos, a parceria do autor com Viggo Mortensen produziu pelo menos duas obras-primas - "Marcas da Violência" e "Os Senhores do Crime". Na obra do diretor, ''nada é verdadeiro, tudo é permitido'', como a citação emprestada a William Burroughs, que ele adaptou em "Mistérios e Paixões". Todo Cronenberg deve revelar muitas preciosidades. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O Cinema em Carne Viva: David Cronenberg - CCBB (Rua Álvares Penteado, 112). Tel. (011) 3113-3651. R$ 4. Até 29/9 - www.carneviva.com