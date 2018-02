David Byrne participa de fórum em São Paulo nesta terça-feira

SÃO PAULO - Depois de vir ao Brasil para participar da Festa Literária Internacional de Paraty, David Byrne fará uma palestra nesta terça-feira, 12, no Sesc Pinheiros, em São Paulo.

O músico e ativista apresentará o Fórum Cidades, bicicletas e o futuro da mobilidade, sobre sua iniciativa de trocar os veículos motorizados pela bike. Eduardo Alcântara Vasconcellos, Arturo Alcorta, Marcelo Branco e Paulina Chamorro também participarão do encontro.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Sesc. O ingresso inteiro custa R$ 10. As vagas são limitadas.

Na Flip, Byrne falou no último sábado, 10, sobre as vantagens de pedalar. O ex-líder da banda Talking Heads fotografou diversas cidades que conheceu sobre duas rodas.

Fórum Cidades, bicicletas e o futuro da mobilidade

Terça-feira, 12, às 19h

Sesc Pinheiros

Rua Paes Leme, 195

São Paulo - SP

Classificação etária: 16 anos

Ingressos: R$ 10 (inteira)

Associados do Sesc: R$ 5

Informações: http://www.sescsp.org.br/sesc/busca/index.cfm?inslog=130