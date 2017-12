David Bowie Is chega ao Brasil em janeiro A exposição David Bowie Is já tem data para chegar ao Brasil: janeiro de 2014, segundo informou André Sturm, diretor executivo do MIS (Museu da Imagem e do Som), que vai abrigar o evento em São Paulo. O twitter oficial do cantor (@DavidBowieReal) também divulgou ontem (12) a data e informou que a mostra, em cartaz no Victoria & Albert Museum de Londres, passa antes por Toronto, em setembro. David Bowie Is traz mais de 300 objetos, roupas, discos, anotações e rascunhos de canções do cantor. Bowie foi convidado a participar da abertura da mostra em SP, mas a sua presença ainda não está confirmada.