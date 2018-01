David Beckham quer ser ator, diz Giorgio Armani O glamour de Hollywood pode ser uma explicação bem mais concreta que a atração do futebol americano para a decisão de David Beckham de mudar para o time Los Angeles Galaxy, afirmou o estilista italiano Giorgio Armani. "Se for verdade (que ele vai receber US$ 250 milhões pela negociação), ele fez a coisa certa. E acho que ele quer ser ator, não jogador de futebol", disse Armani, que vem desenhando os uniformes da seleção de futebol da Inglaterra nos últimos anos. As declarações do estilista foram dadas durante a semana da moda em Milão. "Ele é um homem muito bonito e sua carreira no futebol pode estar se aproximando do fim", disse o italiano. "E olhe para a mulher dele ... Eu a vi no casamento de Tom Cruise e ela é uma moça bem efervescente", disse ele, referindo-se à ex-Spice Girl Victoria Adams, com quem Beckham tem três filhos. Beckham anunciou na semana passada que não havia renovado seu contrato com o Real Madrid e que mudaria para o Galaxi. Ele disse a repórteres na sexta-feira que, antes de fechar o negócio, ouviu conselhos do amigo Tom Cruise.