David Beckham e Victoria se casaram pela segunda vez

O jogador David Beckham, que atua no Los Angeles Galaxy, e sua mulher Victoria renovaram seus votos matrimoniais, fazendo duas tatuagens no braço. O jornal Daily Mirror afirma neste sábado, 15, que poucos parentes foram convidados à cerimônia, que aconteceu na mansão do casal, nos arredores de Londres, conhecida como "Palácio de Beckingham". O evento, organizado por David para surpreender a mulher, ocorreu em 8 de maio de 2006, mas os convidados conseguiram manter o casamento em segredo até agora, diz o jornal. O casal decidiu marcar estes votos através de tatuagens com a data da cerimônia, que está gravada em números romanos. David Beckham teria surpreendido Victoria em sua mansão, e se ajoelhou para pedir pela segunda vez que se casasse com ele. Segundo o jornal, o jogador começou a preparar esta ocasião após o nascimento do terceiro filho, Cruz, enquanto jogava em Madri.