David Arquette busca reabilitação O ator David Arquette, ex-marido da estrela de Friends, Courtney Cox, foi internado em uma clínica de reabilitação por problemas com álcool e depressão. Arquette e Cox anunciaram em outubro que estavam se separando, após 11 anos de casamento. Desde então, os dois já tiveram outros relacionamentos, mas o ator chegou a expor publicamente suas lamentações e excessos com o álcool. À revista People, Cox disse que apoiava a decisão de seu ex-marido de buscar ajuda. O casal, que se conheceu nas gravações do filme Pânico, de 1996, casou-se três anos depois. Em 2011, eles poderão novamente ser vistos juntos em Pânico 4, que estreia em abril. / REUTERS