Davi Arrigucci fala sobre escuta poética em SP O professor de literatura e ensaísta Davi Arrigucci Jr. fala sobre a escuta poética, no dia 23 de março, sábado, na sede da Sociedade Brasileira de Psicanálise de SP, na Vila Olímpia. A palestra de Arrigucci abre o ciclo, que terá como fio condutor a seguinte questão: o que os psicanalistas têm a aprender com a poesia? Já confirmaram presença nos próximos encontros os professores de literatura Viviana Bosi e Murilo Marcondes de Moura e filósofo Lorenzo Mammì. A Sociedade fica na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1.450, 1.º andar. A entrada é gratuita e estão disponíveis 240 lugares. Mais informações pelo telefone (11) 2125-3700. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.