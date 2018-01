Datena fica no Brasil Urgente, avisa Band José Luiz Datena vem anunciando há muito tempo que não quer mais fazer programa policial- e não é de hoje. Mas, no que depender da Band, ele fica à frente do Brasil Urgente por temporada a perder de vista. O constante discurso de Datena até abre as esperanças de quem gostaria de voltar ao gênero, como Ivo Morganti, ex-âncora do Aqui Agora, que anunciou a esta coluna, por meio de sua assessoria de imprensa, já ter conversado há alguns dias com Johnny Saad sobre uma eventual vaga no comando do Brasil Urgente. A emissora, no entanto, foi consultada e negou que tenha intenção de tirar Datena do programa policial.