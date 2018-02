Data festiva de 'Malhação' vai bem na internet

Marcelo Adnet e a turma do Tá no Ar vão caprichar nas performances musicais na próxima temporada, a partir de 12 de fevereiro. A coreógrafa Fabiana Schunk tem ensinado passos de funk, tango e até sertanejo universitário para os humoristas.

Uma software ajudou a equipe do Are You the One? Brasil, reality de formação de casais da MTV, que estreia domingo, às 19h30. Os dez participantes responderam a questionários e conversaram com psicólogos. Depois, o computador determinou quem combinava com quem.

O sexo foi liberado entre os participantes, que ficaram confinados quase dois meses. Entretanto, na casa havia câmeras ligadas 24 horas por dia.

Os segredos dos crimes da alta sociedade dos EUA serão mostrados do Vanity Fair Confidential, que Investigação Discovery produziu. A revista que dá nome ao programa liberou seus arquivos. Ainda não há previsão de estreia.

A HBO marcou para junho a segunda temporada de True Detective, Elizabeth Moss, a Peggy Olson de Mad Men, será uma delegada viciada em jogos de azar.

Já West World, superprodução de J.J. Abrams e estrelada por Rodrigo Santoro e Anthony Hopkins, só vai ao ar em outubro. A série fala sobre um parque de diversões em que humanos podem simular a morte e transar com androides.

A estreia de Felizes para Sempre? deu 17 pontos no Ibope.

As cenas gravadas por Fausto Fanti, do Hermes e Renato, morto no ano passado, serão exibidas como homenagem ao humorista. A série da turma, que deixou a MTV, estreia em julho, no FX.

O grupo conseguiu os direitos sobre personagens como Joselito e Boça, que podem aparecer ao longo da temporada.

Risos na desgraça

Enquanto é besuntada por argila, terra e maquiagem, a atriz Thaís Melchior se diverte nos bastidores da novela Vitória, da Record. Minutos depois, ela rodou a cena em que sua personagem, Diana, tem o carro soterrado. Vai ao ar no capítulo de amanhã./JOÃO FERNANDO